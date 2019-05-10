Akçaovalı vatandaşlar Koku Vadisi projesini inceledi

Menteşe ilçesi Akçaova Mahallesi sakinleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yeniköy Mahallesi'nde bulunan

Tıbbi Aromatik Bitkiler Çiftliği ile Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezini ziyaret etti. 27 dönümlük Tıbbi Aromatik Bitkiler çiftliğinde yetiştirilen bitkileri yerinde görme fırsatı bulan vatandaşlar, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Koku Vadisi projesi hakkında da detaylı bilgiler aldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı teknik personel eşliğinde Koku Vadisi proje alanlarını da gezme imkanı bulan vatandaşlar, proje hakkında merak ettikleri her konuya cevap buldular. Akçaovalı vatandaşlar daha sonra Bağlarbaşı Mevkii'nde bulunan Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi'nde üretilen bitkilerden elde edilen Distilasyon Tesisini, Tıbbi- Aromatik AR-GE Laboratuvarını da yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldılar.