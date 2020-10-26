İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akdeniz fokunun ölüm nedeni araştırılıyor

İki gün önce Güllük Körfezi Toprak adada ölü bulunan Akdeniz Foku’nun ölüm nedeninin belirlenmesi için alınan numuneler Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü’ne gönderildi.

İki gün önce Güllük Körfezi Toprak adada ölü bulunan Akdeniz Foku'nun ölüm nedeninin belirlenmesi için alınan numuneler Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi.


24 Ekim'de SAD-AFAG biriminden Yalçın Savaş'ın ihbarı ile Toprak Adasında ölü Akdeniz Foku bulundu. Akdeniz Foku, Nekropsisi Şube Müdürlüğü Veteriner hekimleri Burak Yirmibeş ve Özlem Yıldırım Yirmibeş ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veteriner Fakültesinde görevli Araştırma Görevlisi Bahri Evcim tarafından yapıldı.


Akdeniz Fokunun klinik incelemesinden sonra alınan analiz örnekleri ölüm nedeninin araştırılması amacıyla Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.