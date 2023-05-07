Akdeniz'den Ege'ye su taşıdılar

Muğla'nın Datça ilçesinde doğaseverlerin katılımı ile su testileri ile Akdeniz'den Ege'ye sembolik olarak su taşınırken, etkinliğe katılan vatandaşlar eğlenceli dakikalar geçirdi.

Datça Çevre ve Turizm Derneği'nin (DAÇEV) girişimi, Datça Kaymakamlığı ve Datça Belediyesi'nin katkıları ile Kızlan Mahalle Muhtarlığının ev sahipliğinde her yıl düzenlenen geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü' nün 22'incisi gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.00 da davul zurna eşliğinde Ege Denizi'ne götürülmek üzere Datça testilerine Akdeniz suyu doldurulduktan sonra, Sevgi Yolu, Denizliler sitesi, Azmak boyu, Kızlan yel değirmenleri, Çeşmebaşı meydanı, Kez yolu tepesi üzerinden Gökova körfezi kıyısındaki Katıyalı piknik alanına ulaştırmak üzere davul zurna eşliğinde yola çıkarıldı. Testilere doldurulan sular Katıyalı mevkiinde denize dökülecek.