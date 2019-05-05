Akdeniz'in suyu, Ege'yle buluştu

Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV) öncülüğünde bu yıl 20'incisi düzenlenen “Akdeniz'in suyu Ege sularıyla buluşuyor” etkinliği gerçekleştirildi.

Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV) öncülüğünde, Datça Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Kızlan Muhtarlığı desteğinde gerçekleştirilen “Akdenizin suyu Ege sularıyla buluşuyor” etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Datça'nın kardeş şehri Fransa'nın

Buxerolles kentinden gelen 10 yabancı misafirde etkinliklere katılım gösterdi.

20 yılı geride bırakan ve bu yıl yağmur altında gerçekleştirilen, “Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü” Datça Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların buluşması ile başladı. Davul zurna eşliğinden oynanan oyunların ve konuşmaların ardından suyun testilere doldurulmasına geçildi. Su ile doldurulan üç adet testi, yürüyüşe katılan kalabalık vatandaş topluluğu ile birlikte Datça'ya 15 kilometre uzaklıktaki Gökova Körfezi Katıyalı mevkiindeki Gereme Koyu'na ulaştı. Burada testilerin içindeki su denize boşaltılarak, Akdeniz'in suyu Ege sularıyla buluşmuş oldu.

Etkinlik sonunda yürüyüşe katılan misafirler Gereme Koyu'nda piknik yaparak eğlenceli dakikalar yaşadı.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar etkinliğin bu yıl 20'incisini düzenlediklerini belirterek, “Bundan sonraki nice yılları Akdeniz'den Ege'ye doğa yürüyüşleri ile kutlamalara devam ederiz. Bu geleneğimizi göreneğimizi unutmayız. Bu vesile ile 2000 yılında bu işin mimarisi olan rahmetli Turgay Sönmez abimizi rahmetle anıyorum. Onun bir eseridir bu. Bunu onun anısına her zaman devam ettirmenin onurunu yaşayacağız” dedi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban ise, “Akdeniz'den Ege'ye sembolik olarak götüreceğimiz suları dökeceğiz. Bugün biraz hava muhalefeti var ama, bizim bu etkinliğimize engel olabilecek nitelikte değil. Bugün bahar havası bekliyorduk, ama kıştan kalma bir gün yaşıyoruz. Bu da bu işin belki de güzelliği olacak. Biliyorsunuz Datça Yarımadası Akdeniz ile Ege'yi ayıran kara parçası. Biz de bu güzelliğimizi öne çıkarmak istedik. 20 yıldır devam eden bir etkinlik. Bundan sonra daha katılımın fazla olduğu, Datça'nın bu özelliğini öne çıkaracak şekilde bu organizasyonların devamını temenni ediyorum” diye konuştu.