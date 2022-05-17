Akkovanlık İlkokulu Milas Halısı Dokuma ve Eğitim Merkezi'ne dönüştürüldü

Muğla'nın Milas içesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Esan Eczacıbaşı arasında imzalanan ‘Geçmişin Tezgahında Geleceği Dokuyoruz' isimli işbirliği protokolü sonrasında halı dokuma faaliyetleri başlıyor.

Daha önce kapanan Akkovanlık İlkokulu, Esan Eczacıbaşı tarafından gerekli bakım onarımların tamamlanması sonrasında Milas Halısı Dokuma ve Eğitim Merkezi'ne dönüştürüldü. Çallıbeylikyurdu ve Akkovanlık mahallelerinde ikamet eden kadınların eğitim merkezlerinin hizmetlerinden faydalanmalarının sağlanması, aile ekonomilerine katkı sağlama, Milas halısının gelecek nesillere aktarılması gibi amaçlarla oluşturulan merkezde ilmek ilmek halıların dokunmaya başlanılması için eğitimler başladı.

Eğitimleri ve yapılan çalışmaları yerinde görmek için Akkovanlık Mahallesi'nde bulunan Milas Halısı Dokuma ve Eğitim Merkezi'ni Muğla İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ferman Akbulut ziyaret etti. Ziyarete Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Zeliha Altıntaş, Yıldız Yılmaz, Akkovanlık Mahalle Muhtarı Mustafa Yıldız, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Aktaş eşlik etti.

Ziyaret esnasında halı dokuma merkezi ile ilgili bilgilendirmede bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, “Esan Eczacıbaşı tarafından gerekli bakım onarım çalışmaların tamamlanması sonrasında yine firma kadınların aile ekonomisine katkıda bulunmasını desteklemek amacıyla tezgâhlarını ve iplerini karşılayarak halı üretmelerini desteklediler. 4 Haziran'da gerçekleşecek olan açılış töreni sonrasında merkezimizde dokunacak olan Milas Halıları Esan Eczacıbaşı tarafından satın alınmasının yanı sıra ilçemizde geleneksel hale gelen fuar, şenliklerde ve bir miktarı Önce Kadın Satış Ofisi kanalı ile satışa sunulacak” dedi.