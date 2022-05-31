Aksaray'lı öğrenciler tarihi ve turistik ilçeleri gezdi

Gençlerin tarihi ve kültürel mirası tanımaları ve gönüllülük bilincini artırıcı ve özendirici faaliyetlerde bulunmaları amacıyla hayata geçirilen ‘AnadoluyuzBİZ' projesi çerçevesinde Aksaray'dan Muğla'ya gelen 40 öğrenci ve 2 gençlik liderini Muğla Valisi Orhan Tavlı karşıladı.

İller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılmasının hedeflendiği proje çerçevesinde Aksaraylı öğrencileri Muğla'da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirten Vali Orhan Tavlı, Muğla'nın tarihi ve doğal güzellikleri ile çok özel bir şehir olduğunu ifade ederek, Muğla hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan program çerçevesinde Aksaraylı öğrenciler Milas'ta Beçin Kalesini, Yatağan'da Stratonikeia Antik Kentini, Menteşe'de Muğla Müzesi, Konakaltı, Kurşunlu Camii, Şahidi Camii, Yağcılar İşhanı'nı ziyaret etti. Marmaris'te ve Akyaka'da doğa gezileri düzenlendi. Tarihi Muğla sokaklarında gezen gençler, Muğla kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Marmaris Sahilinde ve Akyaka Sahilinde çevre temizliği yapan gençler, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de Şehitliği de ziyaret ederek dua okudu.