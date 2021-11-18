İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Akü hırsızı firarda

Milas’ta iki ayrı araçtan akü hırsızlığı şüphelisi firar ederken, aküler Jandarma JASAT ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Milas'ta iki ayrı araçtan akü hırsızlığı şüphelisi firar ederken, aküler Jandarma JASAT ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.


Milas Koru Mahallesinde Ö.K isimli vatandaşa ait iş makinasından 200 litre mazot ile 2 adet akü ve aynı gün öğleden sonra M.K. isimli vatandaşa ait tırdan 2 adet akünün çalınması olayı ile ilgili Milas JASAT timleri ve Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler güvenlik kamera kayıtlarından yapılan araştırma sonucunda; çalınan akülerin Dibekdere mahallesinde bulunan hurdacıya Z.Y. isimli şüpheli tarafından satıldığı tespit edilmiştir.


Çalınan 4 adet akü Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda sahiplerine teslim edilirken, Z.Y. isimli şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.