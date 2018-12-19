Akü hırsızı tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde araçlardan akü hırsızlığı olayının aydınlatılması amacıyla Muğla İl Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonrası bir şüpheli yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas Baharlı Mahallesi iki ayrı vatandaşa ait araçtan akü hırsızlığı yapıldığı ihbarının ardından Jandarma ekipleri gece sivil kıyafet ile devriye görevi yaptı. Jandarma tarafından oluşturulan özel ekipler geceleri olayın yaşandığı ve yüksek tonajlı araçların bulunduğu bölgelerde nöbet tuttu. Daha önce hırsızlık olayında kullanıldığı değerlendirilen bir araç ekipler tarafından durdurulmak istendi. Kaçan araç sürücüsü Arslankaya Mahallesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen pense, kurbağacık ve İngiliz anahtarı ele geçirildi.

Araçta yakalanan sürücü M.A.'nın yapılan sorgusunda iki ayrı akü hırsızlık olayını gerçekleştirdiği, yine Milas ilçesinde de 6 faili meçhul hırsızlık olayının faili olduğu tespit edildi. M.A. isimli şüpheli Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Milas Adliyesinde tutuklandı.