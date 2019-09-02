AKUT ile Bodrum Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı'nın imzaladığı protokol gereği, Bodrum Belediyesi'nin sorumluluk alanı içerisinde meydana gelebilecek tüm doğal afetler, arama kurtarma operasyonları, eğitimler ve tatbikatlarda ortak bir şekilde hareket ederek olaylara birlikte müdahale edecek.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu iş birliğinden dolayı çok memnun olduğunu ifade ederek; “AKUT'umuz hem ülke genelinde hem de Bodrum'da ciddi bir yapılanma sağlamış durumda. Şu anda ihtiyacı olan herkese yardıma koşuyorlar. Bodrum'da da güçlü bir teşkilatlanma olduğunu biliyoruz. Bunun için onlarla birlikte iş birliği yapmak bize çok büyük katkı sağlayacaktır. Bodrum halkına hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Özellikle Bodrum gibi doğal afet konusunda hassas bir bölgede, birlikte yapacağımız planlama ve programlarla hem hazırlık aşamasında hem de afet esnasında, arama kurtarma faaliyetlerinde, yangın, sel ve depremlerde her zaman birlikte çalışmak iradesini biz de ortaya koyduk. Bunun için Recep Şalcı başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bodrum AKUT ile birlikte halkımızın zor günlerinde her zaman yanlarında olmaya hazırız” dedi.

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı da; “Bodrum ülkenin göz bebeği yerlerden bir tanesidir. Bu kadar güzel bir yer olmasına rağmen afet ve acil durumlar açısından gerçekten riskli bir bölge. Özellikle küresel ısınmayla birlikte orman yangınları ve seller konusunda son zamanlarda risk teşkil eden bölgelerden bir tanesi. Biz de Bodrum belediyemiz ile birlikte özellikle afet ve acil durumlarda vatandaşın en az zararla atlatabilmesi için hızlı müdahale ekiplerinin eğitilmesi ve ortak iş birliği konusunda beraber çalışmak konusunda bir protokol imzaladık. Umarız bize ihtiyaç olmaz ama olduğu zaman da bir her zaman hazır olacağız” dedi.