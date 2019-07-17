İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AKUT'tan keçi kurtarma operasyonu

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından kurtarıldı.


Seydikemer'in İzzetin Mahallesinde Muharrem Göktaş'a ait bir keçi, 50 metre yükseklikteki sarp kayalıkta mahsur kaldı.


Göktaş, hayvanın açlık ve susuzluktan bitkin düştüğünü fark edince AKUT ekibinden yardım istedi.


Bölgeye gelen4 kişilik AKUT Kaş-Kalkan ekibi, iple kurtarma istasyonu kurarak yaklaşık 5 saat süren zorlu kurtarma çalışmasının ardından keçiye ulaştı. Bulunduğu yerden alınan keçi, sahibi Muharrem Göktaş'a teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.