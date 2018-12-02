AKUT'tan köpek kurtarma operasyonu

Muğla'nın Dalaman ilçesi Kille koyunda uçurumda mahsur kalan köpek, AKUT Fethiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Kille Koyunda uçurumda mahsur kalan bir köpek olduğu bildirildi. AKUT Fethiye ekibi sarp ve uçurumda mahsur kalan köpeği kurtarmak için 6 gönüllüsü ile olay yerine hareket etti. Kille Koyu yamaçlarının alt tarafında mahsur kalan köpek ip teknikleri kullanarak bulunduğu yerden kurtarıldı.

AKUT Fethiye ekipleri tarafından kurtarılan köpek sahibine teslim edildi.