Akyaka Azmağı kaz ve ördeklere kaldı

Muğla'nın Ula ilçesinde, doğal güzellikleriyle ünlü Gökova Körfezi'e dökülen Kadın Azmağı Deresi (Akyaka Azmağı), kışın gelmesiyle birlikte asıl sahipleri olan kaz ve ördeklere kaldı.

Kadın Azmağı Deresi, onlarca hayvan türü ile bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki çeşitlerine ev sahipliği yapıyor. Derede sayıları her geçen yıl artan kaz ve ördekler gelen turistlerin en büyük ilgi odağı oluyor. Yazın bitip kış mevsimi gelince, deredeki kaz ve ördekler yalnız kaldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kontrolünde bulunan azmağın çevresine kurulmuş olan restoran ve kafelerde dinlenen vatandaşların yiyecek atması nedeniyle yazı sahilde geçiren kaz ve ördekler, kışın azmakta kendilerine hazırladıkları doğal adacıklarda konaklamaya başlıyor.

Denizi doğası ve buz gibi akan suyuyla ilgi odağı olan Akyaka Azmağı'nda sayıları 2 bini aşan kaz ve ördekler, azmak boyunca her yerde sürüler halinde insanların karşısına çıkıyor. Tatilciler evlerine dönünce yalnız kalan kaz ve ördeklere, kasabanın yerlileri ve hafta sonu gelen günü birlik ziyaretçiler bakıyor.