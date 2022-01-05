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Akyaka'da Akdeniz Foku Görüntülendi

Muğla’nın Ula ilçesinde nesli tükenmekte olan Akdeniz fokunun suda avlandığı andaki görüntüleri amatör kamerayla görüntülendi.

Muğla'nın Ula ilçesinde nesli tükenmekte olan Akdeniz fokunun suda avlandığı andaki görüntüleri amatör kamerayla görüntülendi.



Dünyada toplam sayısı 500 ile 700 arasında olan ve nesli tükenme tehdidi altında bulunan Akdeniz foku, Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Sakin Kent unvanlı Akyaka'da görüntülendi. Büyük Tramplen mevkiinde görüntülenen Akdeniz fokunu amatör kamera ile görüntüleyen balıkçı İnan Cebeci; “Nesli tükenmekte olan Akdeniz foku 2 gündür Akyaka kıyılarında avlanıyordu” dedi.

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