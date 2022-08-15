Akyarlar'da altyapı çalışmaları tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Bodrum'un Akyarlar Mahallesi Kemer mevkiinde yaşanan su sıkıntısını gidermek için Akyarlar'da bulunan DYP2 deposundan Kemer Deposuna hat imalatı işini tamamladı. Ekipler, 1850 metre uzunluğundaki kazı çalışmalarını tamamlayıp, içme suyu hat imalatı döşedi. Akyarlar'da içme suyu hattının tamamlanmasının ardından bölgeye verilen 5 litre saniye olan suyun miktarı 13 litre saniyeye çıkartıldı.

Akyarlar'da alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler önümüzdeki günlerde üst yapı çalışmalarına başlayacak. Bölgede 1850 metre yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi yapılacak. Düzenlenmenin tamamlanmasının ardından Akyarlar modern bir alt ve üst yapıya kavuşacak.