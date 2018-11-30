Alan eğitimi programı Milas'ta yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfına bağlı belediyelerin personelinin katıldığı alan eğitim programı “Kentsel Sit Alanı Gezisi” kapsamında Milas'ta gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfına bağlı belediyelerin personelinin katıldığı alan eğitim programı “Kentsel Sit Alanı Gezisi” kapsamında Milas'ta gerçekleştirildi.

Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerin, koruma alanında çalışan ekiplerine yönelik ÇEKÜL Vakfı işbirliğinde düzenlenen alan eğitimi programına katılan çeşitli il ve ilçelerin belediye personeline Milas tanıtıldı.

28-30 Kasım 2018 tarihleri arasında Muğla Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfına bağlı belediyelerin personelinin katıldığı alan eğitim programı “Kentsel Sit Alanı Gezisi” kapsamında, Milas'a gelen misafirlere Milas'ın tanıtımı yapıldı. Milas Belediyesi KUDEB Birim Sorumlusu Arkeolog İ.Ernur Öztekin'in rehberliğinde, tarihi alanları gezen belediye çalışanları Milas'a hayran kaldı.

Milas'ın Baltalıkapı, Uzunyuva, Hacı Aliağa Konağı, Çöllüoğlu Hanı, Macar Evleri gibi tarihi alanlar ve Milas Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon ve sokak sağlıklaştırma projeleri hakkında bilgi alan belediye koruma alanında çalışan ekipler, daha sonra Muğla'ya hareket etti.

Milas Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Çınar'ın da eşlik ettiği bilgilendirme gezisinde, katılımcılara Milas'ı tanıtan çeşitli yayınlar hediye edildi.