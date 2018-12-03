Aldoğan ; “En büyük engel sevgisizliktir”

Marmaris'te Dünya Engelliler Günü'nde özel öğrenciler için etkinlik düzenlendi. Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlendiği etkinlikte, öğrenciler hep birlikte şarkı söyleyip duvar boyadı yaptı.

Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü 3 Aralık Dünya Engeliler gününde özel öğrencileri unutmadı. Beldibi Sıtkı Zaralı İlkokulu'nda düzenlediği etkinlikte öğrenciler pasta kestikten sonra, şarkı söyleyip yeni açılan oyun sınıfında duvar boyadı. Öğrencileri Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan yalnız bırakmadı. Aldoğan, öğrencilerle birlikte şarkı söyleyip boyama yaptı. Amaçlarının her zaman özel öğrencilerin yanında olmak olduğunu belirten Aldoğan şunları söyledi: “Biz diyoruz ki herhangi bir gün değil, her zaman birlikte olalım. En büyük engel sevgisizliktir, sevgi engel tanımaz diyoruz.” dedi. Özel öğrenciler ise etkinlikten duydukları memnuiyeti dile getirdi.