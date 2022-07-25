Alev alan çöp kamyonunu orman arazözü söndürdü

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Çetibeli Mahallesi üzerinde seyir halinde olan çöp kamyonundaki alevleri orman arazözü müdahale ederek söndürdü

Marmaris'te seyir halinde olan çöp kamyonunun şoförü alevleri fark edince, hemen güvenli bir noktada durup müdahale etti. Bölgede görevli Marmaris Orman İşletme arazözleri hemen kamyondaki yangını söndürdü.

Yangına ilk müdahaleyi Çetibeli'nde bulunan arazöz yaparken, ateşin ormanlık ve otluk alana sıçraması da önlendi. Olay yerine arazöz, itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölge trafik ekipleri araçların güvenli geçişlerini sağlamak için yolu kısa süreli tek şeride düşürdü.