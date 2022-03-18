İhlas Haber Ajansı

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Alev savaşçıları kan bağışladı

Yaz aylarında orman yangınları ile mücadele eden orman personeli Tük Kızılay’ının ‘Bir Damla Kan, Kurtarılan Üç Can’ sloganıyla yürüttüğü kan bağışı kampanyasına katıldı.

Yaz aylarında orman yangınları ile mücadele eden orman personeli Tük Kızılay'ının ‘Bir Damla Kan, Kurtarılan Üç Can' sloganıyla yürüttüğü kan bağışı kampanyasına katıldı.


Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü personeli Türk Kızılay'ının başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi.


Yatağan Orman İşletme Müdürlüğünde görevli personel hazırlanan kan alma standına giderek Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.

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