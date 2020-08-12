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Alev savaşçılarının can kurtarma operasyonu

Orman, anız, ev, araç yangınlarına karşı yoğun bir sezon geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, vatandaşlardan gelen hayvan kurtarma operasyonlarına da müdahale ederek can kurtarmaya devam ediyor.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezinden yapılan ve 8 metrelik kuyuya düşen keçiyi kurtarma operasyonunda keçiyi düştüğü kuyudan kurtararak sahibine teslim etti.


Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Akkaya Mahallesinde 8 metre derinliğinde ve su bulunmayan kuyuya keçi düştüğü ihbarının ardından itfaiye ekibi oksijen maskesini takarak kuyuya indi. İp yardımı ile keçiyi kuyudan çıkaran itfaiye ekipleri keçiyi sağlıklı bir şekilde sahiplerine teslim etti.

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