Alevler işletmelere sıçramadan söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde işletmelerin yanı başındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Konacık Mahallesi Özbek Sokak üzerindeki otluk arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alandan alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve işletmelere yaklaşan alevlere çevre sakinleri yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin zamanında ve hızlı müdahalesi ve vatandaşların da desteği ile işletmelerin duvarına kadar gelen alevler söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.