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Alevler tüm Bodrum'dan görüldü

Muğla’nın Bodrum ilçesi Göktepe mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otluk ve makilik alanda çıkan yangın, Bodrum’un her köşesinden görüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Göktepe mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otluk ve makilik alanda çıkan yangın, Bodrum'un her köşesinden görüldü.


Öğlen saatlerinde Bodrum Göktepe mevkiinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangın tüm Bodrum'dan görüldü. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. TV, radyo ve telsiz vericilerinin bulunduğu alanda başlayan yangın tüm tepeyi sardı. Bazı telsiz röleleri zarar gördü. Sarp kayalık bir bölgede çıkan yangına itfaiye erleri müdahale etmekte zorlandı. Bir saat süren yangın söndürme çalışmasının ardından yaklaşık bir hektarlık alan küle dönerken, yangın güçlükle söndürüldü.

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