İhlas Haber Ajansı

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Alevlere havadan müdahale yoğun bir şekilde devam ediyor

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına, yangın söndürme uçak ve helikopterleri yoğun bir şekilde müdahale ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına, yangın söndürme uçak ve helikopterleri yoğun bir şekilde müdahale ediyor.


Milas ilçesi Gürçamlar Mahallesi Kaplankaya mevkiinde akşam üzeri meydana gelen orman yangınına müdahale devam ediyor. Bölgedeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine ekipler, kısa sürede bölgeye gelerek yangına müdahale etmeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına karadan ve havadan müdahale ediyor. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme uçak ve helikopterleri, alevleri büyümeden kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

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