Alevlere teslim olan Marmaris drone ile görüntülendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 gündür süren ve yaklaşık 100 kilometrelik alana yayılan orman yangınını söndürmek için ekipler canla başla çalışırken, gündüzü adeta geceye çeviren dumanlar drone ile görüntülendi.

Marmaris Armutalan'da 5 gün önce başlayan orman yangını Datça'ya kadar uzanırken, çevre mahalleler de yangından etkilendi. Şu an itibarıyla Hisarönü'nde yoğunlaşan orman yangınında ev ve iş yerleri tahliye edildi. Birçok ev ve iş yeri yanarken, dumanlar her yeri kapladı. Yaklaşık 100 kilometrelik alanda etkili olan yangını söndürmek için ekipler canla başla çalışırken, yangından yükselen dumanlar Muğla semalarını kapladı. Orman ve belediyelere ait ekiplerin yanında Marmaris'te polis teşkilatına ait TOMA'lar da yangın bölgelerine sevk edildi.

Muğla'da Marmaris, Bodrum-Milas, Köyceğiz yangınlarının ardından yaklaşık 2 saat önce Kavaklıdere ilçesinde de orman yangını çıktı.