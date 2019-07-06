Alışveriş bahane, Köyceğiz şahane

Köyceğiz Belediyesi tarafından başlatılan ve uzun süredir devam eden ikinci el pazarları ilçenin Sakin Şehir unvanı almasının ardından artan katılımla devam ediyor.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, kordon boyunca kurulan stantlarda gerçekleştirilen pazarın vatandaşların Sakin Şehir Köyceğiz'i görmesi için güzel bir fırsat olduğunu söyledi.

Bölge insanının ilçede kurulan pazarlara yoğun ilgi göstermesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Ceylan; “Belediyemizin ikinci eşyaları tüketiciyle buluşturduğu 2. El Pazarı adeta panayır havasında geçiyor. Etkinlikte ikinci el eşya sahipleri ve Sivil Toplum Kuruluşları her ayın son pazar günü kurulan ve yerli, yabancı misafirlerin ilgisini çeken pazarda ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunuyor. Pazar için bölgemize gelen vatandaşlar aynı zamanda eşsiz güzellikteki Köyceğiz'imizi görmek için iyi bir fırsat yakalıyor.” dedi.

Başkan Ceylan, sosyal ve kültürel etkinliklerle Sakin Şehir Köyceğiz'in adını duyurmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.