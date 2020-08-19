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Aliye teyze, yolu yine kapattı

Bodrum’da yaşamını sürdüren 92 yaşındaki Aliye Can, bir kısmı özel mülkü içerisinden geçen yolu, araç trafiğine kapattı.

Bodrum'da yaşamını sürdüren 92 yaşındaki Aliye Can, bir kısmı özel mülkü içerisinden geçen yolu, araç trafiğine kapattı. Can, yoldan geçmeye çalışan sürücülerle tartışma yaşadı.


Türkkuyusu Mahallesi Mars Mabedi Caddesi üzerindeki evinde yaşamını sürdüren 92 yaşındaki Aliye Can, bir kısmı özel mülkü içerisinden geçen yolu pek çok kez kapatmış, yol daha sonra yeniden açılmıştı. Birkaç yıl içerisinde yolun kenarına çam ağaçları diken yaşlı kadın, geçen sene ağaçların önünü demirlerle kapattırdı. Yol kenarına koydurduğu demirleri bugün yerinden söktürerek biraz daha yola yaklaştıran Aliye Can, çalışmalar esnasında ağaç dalları ile yolu yeniden trafiğe kapattı. Caddeden geçmek isteyenler yolu kapalı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Kimi sürücüler geldikleri yönden geri dönerken kimileri de dalı kaldırıp yoldan geçmek istedi. Dalı kaldıran sürücülerle tartışan Aliye Can, çalışmanın bitmesinin ardından yolu yeniden açacağını söyledi. Bölgeye gelen bazı mahalle sakinleri, yaşlı kadını yolu açması için ikna etmeye çalıştı. Aliye Can, bir süre sonra yolu trafiğe açtı.

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