Alkışlar az gelince sahneden inip tekrar geldi

Bodrum'da konser veren kuşum Aydın, 1,5 yıl sonra çıktığı sahnede alkışların sesi az gelince sahneden inip alkış seslerinin yükselmesiyle tekrar sahneye çıktı. Tatilcilerin alkışları yükselince tekrar sahneye çılan kuşum Aydın Bodrum'da unutulmaz bir gece yaşattı.

Bodrum'da yerli ve yabancı turistlere konser veren kuşum Aydın, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yeni normalleşmenin ardından ilk sahnesini Azka otelde alan kuşum Aydın alkış seslerini fazla duyamayınca tekrar geliyorum, alkışların sesini duyacağım diyerek sahneden indi. Alkış seslerinin yükselmesinin ardından tekrar sahneye çıkan kuşum Aydın, bardakçı koyunu inletti. Adım atacak yer kalmayan konser alanında sahne alan Aydın, şarkıları ile coşan hayranları bol bol fotoğraf çekip o anları ölümsüzleştirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan aydın tatilcilere halay bile çektirtti. Sahneleri özlediğini söyleyen Aydın'ın sahne performansı ise dikkatlerden kaçmadı. 3 ay boyunca her gün bir birinden ünlü isimler Azka otelde sahnesine çıkmaya devam edecek. . Aydın'ı izlemeye gelenler arasından Özlem Yıldız, Billun Dohmen gibi ünlü isimlerde yer aldı.