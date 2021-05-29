Altı saattir yanmaya devam ediyor

Muğla'nın Milas ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangınını söndürmek için ekipler altı saattir havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çökertme Mahallesi Molla İbrahim Koyu'nda öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınına havadan altı helikopter karadan da çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisi müdahale ediyor. Yangına 4 ilk müdahale aracı, 45 arazöz, 4 dozer, 11 su tankeri ve havadan 6 yangın söndürme helikopteri çalışmalara devam ediyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, İzmir ve Denizli'den de ekipler söndürme çalışmalarına katılırken, şiddetli esen rüzgar alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için yaklaşık 6 saattir yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.