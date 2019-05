“Altı Üstü Sanat” karma resim sergisi Marmaris'te açıldı. Sergide farklı materyallerle yapılmış Cecile Beal, Nilay Ayaydın, Eco Vitari ve Asra Tanay imzalı 50 eser yer alıyor.

“Altı Üstü Sanat” karma resim sergisi Marmaris'te açıldı. Kültür Sanat Evi'nde düzenlenen kokteyle açılan sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Sergide farklı materyallerle yapılmış Cecile Beal, Nilay Ayaydın, Eco Vitari ve Asra Tanay imzalı 50 eser yer alıyor. Ressam Asra Tanay, sergi hakkında bilgi verdi. Bu sergide sanatın her insana hitap ettiğini anlatmaya çalıştıklarını belirten Tanay, “Sergiye iki güzel hanımefendi ve bir beyefendiyle katılıyorum. Bu sergide farklı sanat akımlarına mensup kişilerle bir araya geldik. Bu sergide altı üstü sanat diyerek, aslında sanatın her insana hitap ettiğini de anlatmaya çalışıyoruz. Bu sergide, geçmiş sanatta, gelecek sanatta bizimle birlikte. Benim sergide 7 eserim var. Eserlerimde insanlara duygunun ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum.” dedi. 13'üncü sergisini açtığını belirten Ressam Nilay Ayaydın ise, “ 25 yıldır resim yapıyorum. Bu sergi açtığım on üçüncü sergim. Eserlerimde kendime özgü çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Sergiye 10 eserle katıldım. “dedi. Sergi 16 Mayıs'a kadar açık olacak.