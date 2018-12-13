Altın Badem'den sonra Altın Zambak'ta ‘Kızım ve Ben' filmine

Datça'da 6 Eylül tarihinde ger­çek­le­şen 2. Altın Badem tö­re­nin­de ödül alan “Kızım ve Ben” filmi, İstan­bul Altın Zam­bak ödül tö­re­nin­de 'Yılın En iyi Po­li­si­ye ve Dram Filmi' ka­te­go­ri­sin­de ödüle layık gö­rül­dü.

Törende 'Yılın Sinema Filmi' dalındaki ödülü "Kızım ve Ben" filmi kazanırken, Cemal Hünal aynı zamanda 'Yılın Sinema Oyuncusu' ödülüne layık görüldü. Cemal Hünal ve filmin çocuk oyuncusu Zülal Memişoğlu ödüllerini almak için sahneye gelirken, mikrofonu eline alan çocuk oyuncu Zülal Memişoğlu; “Ben sizlerle var oldum ve sizlerin sayesinde buradayım” deyince amfi tiyatroyu dolduranlar tebessüm etti.