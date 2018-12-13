İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altın Badem'den sonra Altın Zambak'ta ‘Kızım ve Ben' filmine

Datça’da 6 Eylül tarihinde ger­çek­le­şen 2.

Datça'da 6 Eylül tarihinde ger­çek­le­şen 2. Altın Badem tö­re­nin­de ödül alan “Kızım ve Ben” filmi, İstan­bul Altın Zam­bak ödül tö­re­nin­de 'Yılın En iyi Po­li­si­ye ve Dram Filmi' ka­te­go­ri­sin­de ödüle layık gö­rül­dü.



Törende 'Yılın Sinema Filmi' dalındaki ödülü "Kızım ve Ben" filmi kazanırken, Cemal Hünal aynı zamanda 'Yılın Sinema Oyuncusu' ödülüne layık görüldü. Cemal Hünal ve filmin çocuk oyuncusu Zülal Memişoğlu ödüllerini almak için sahneye gelirken, mikrofonu eline alan çocuk oyuncu Zülal Memişoğlu; “Ben sizlerle var oldum ve sizlerin sayesinde buradayım” deyince amfi tiyatroyu dolduranlar tebessüm etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.