Altın kızlar hedefi yine 12'den vurdu

Samsun İlkadım Okçuluk Tesislerinde yapılan müsabakalarda Sevda Yaka, Söngül Lök ve Hazal Burun'dan oluşan Okçuluk Bayan Takımı altın madalya kazanarak ‘Okçuluğun Altın Kızları' olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

67 kulüpten 465 sporcunun katıldığı müsabakalarda sporculardan Hazal Burun Makaralı Yay Genç Bayan Bireysel kategoride ikinci olarak gümüş, Söngül Lök üçüncü olarak bronz madalya kazandı.