Alzheimer hastası yaşlı kadın ölü bulundu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kendisinden beş gündür haber alınamayan 80 yaşındaki alzheimer hastası Saadet Yesin'in cansız bedeni Dalyan Kanalı'nda bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Dalyan Mahallesi'nde kaybolan 80 yaşındaki Saadet Yesin'den haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Dalyan Jandarma Bot Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada Yesin'in cansız bedenine ulaşıldı. Yesin'in cansız bedeni jandarma ekiplerince Dalyan Kanalından çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.