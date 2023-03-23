Amatör maçta sahaya inen Belediye Başkanı hakkında Emniyet ekiplerine 'Talimat' iddiası

Grupta iki Muğla takımı Yatağanspor ve Ermaş Muğlaspor futbol karşılaşmasında maçı izleyen ev sahibi Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine tl örgü ardından maçı izleyen Muğlaspor yöneticilerini işaret ederek 'Bunları götürün' diye talimat verdiği ileri sürüldü.

İki Muğla takımının karşılaşmasında Ermaş Muğlaspor takımından bazı yöneticiler yetersiz olan protokol tribününe alınmadı. Tel örgü arkasından maçı izleyen yöneticiler Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz tarafından Emniyet ekiplerine “Buradan maçı izleyemezler çıkarın dışarı” diye emir verdiği iddia edildi.

Ermaş Muğlaspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi, "İki komşu kent takımı Yatağanspor ve Ermaş Muğlaspor BAL 9. Grup karşılaşmasında; saha içerisinde sporcularımıza karşı tekme, tokat mücadele eden, devre bitiminde futbolcumuz Onur Ersoy'u saha kenarında tekmeleyerek tel örgülere kadar götüren Yatağanspor sporcularını tebrik ederiz. Derme çatma protokol tribününde oturmakta olan birkaç Muğlaspor yöneticisini 'bunları götürün' diye ilçe emniyet amirine emir veren belediye başkanını tebrik ederiz. Yatağan'ımızı bir iki gün önce ziyaret ederek Yatağanspor Kulüp Başkanı ile konusu geçen karşılaşma hakkında iyi dileklerini ifade eden, şampiyonluk yarışında mücadele etmekte olduğumuz kulübün başkanını ve teknik direktörünü sitayişle tebrik ediyoruz. Tuvalet bulunmayan statlarında, bu karşılaşma için sporcu başına 20 bin TL prim açıklayabilen belediye başkanına; bu finansmanın belediyenin hangi legal iktisadi biriminden karşılandığını merak etmekle birlikte, takdirle tebriklerimizi sunarız. Maç bitiminde, Yatağanspor Kulüp başkanının oğlu ve 19 numaralı oyuncu tarafından kulüp başkanımızın tartaklanarak düşürülmesini fair-play bir olay olarak tebrik ediyoruz. Ayrıca sportif varlıklarını ve bu sektörden geçimlerini Muğlaspor sayesinde oluşturmuş birçok spor adamının, bu maçta Muğlaspor camiasına gösterdikleri vefasızlık ve hainliği unutmayacağız. Güzel ilçemiz Yatağan ve halkına hiç yakışmayan bu insani figürler adına çok üzüntülüyüz. Her şeye rağmen, karmaşa ve bu kalitesizlik içerisinde 56 yıllık Muğlaspor mazisine yakışır şekilde ahlaklı, zeki ve çevik bir tavırla mücadelemize devam edeceğiz” ifadesi kullanıldı.