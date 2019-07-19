İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amazon'un sahibi Jeff Bezos, milyon dolarlık tatiline devam ediyor

Dünyanın en zengin iş adamlarından Amazon’un sahibi 55 yaşındaki Jeff Bezos, kiraladığı süper lüks yat “Flying Fox” ile tatiline Bodrum’da devam ediyor.

Dünyanın en zengin iş adamlarından Amazon'un sahibi 55 yaşındaki Jeff Bezos, kiraladığı süper lüks yat “Flying Fox” ile tatiline Bodrum'da devam ediyor.


Ege ve Akdeniz koylarını gezen Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Marmaris'in açıklarına demir atmış, ardından Datça'ya geçip beraberindeki 20'ye yakın misafiri ile Datça Yarımadası ve civarındaki koylarda dolaşmıştı.


Bir Alman firmasına ait olan ve günlük kirasının 400 bin euro olduğu öğrenilen 'Flying Fox' adlı ultra lüks yatta tatilini geçiren Bezos'un son durağı Bodrum oldu. Bodrum Kalesi açıklarına demirleyen yat, ilçede merak konusu oldu. İçerisinde iş adamı Jeff Bezos'un olduğu iddia edildi.


Almanya'da 2016 yılında üretilen 'Flying Fox' isimli süper lüks yat, 136 metre uzunluğunda 22,5 metre genişliğindeki ve 12 metrelik yüzme havuzuna sahip olurken, mega yatta iki de helikopter pisti, restoranlar, eğlence merkezleri bulunuyor. Yatın Bodrum'dan ne zaman ayrılacağı ise henüz bilinmiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.