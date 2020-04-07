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Ambulanslar her nakilden sonra dezenfekte ediliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesine ait hasta nakil ambulansları yapılan her hasta nakilinin ardından dezenfekte ediliyor.


Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri korona virüs salgının Türkiye'de görülmesinin ardından il genelinde dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler toplu taşıma araçları, eczaneler, taksiler, otogarlar ve gazete bürolarını dezenfekte etti. Ekipler bir yandan virüse karşı önlemlerini arttırırken diğer yandan vatandaşı yakından ilgilendiren hizmetlerine de devam etmekte.


Muğla Büyükşehir Belediyesine ait hasta nakil ambulansları korona virüs salgının görüldüğü ilk günden bu yana 221 hasta nakli gerçekleştirdi. Hasta nakil ambulansları yapılan her hasta nakilinin ardından dezenfekte ediliyor. Nakil esnasında ambulans personeli hem kendi sağlığını hem de hastanın sağlığı açısından gerekli tüm koruyucu önlemleri alarak hastanın nakillerini gerçekleştirmekte.


Ekipler ayrıca hasta nakli talep eden özellikle evlerinden sağlık kuruluşlarına gidecek vatandaşlarımızın çok mecbur olmadıkça evden dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.

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