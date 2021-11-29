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Amcasını ve kuzenlerini vuran şahıs tutuklandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcasını ve iki kuzenini av tüfeği ile öldüren kişi tutuklandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcasını ve iki kuzenini av tüfeği ile öldüren kişi tutuklandı.


İddiaya göre, Çatak Mahallesi'nde amcası Adnan B. ve kuzenleri Tahsin B. ile Yasin B.'nin evde olduğunu gören R.B., pencereden av tüfeğiyle ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kısa sürede yakalanan R.B. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemelerinin ardından geniş güvelik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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