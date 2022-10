'American Hospital The Bodrum Cup' bu sene “Maviye Güç Katıyoruz” sloganıyla başlıyor

Her yıl ekim ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilerek dünya çapında yelken tutkunlarını Bodrum'da bir araya getiren Akdeniz'in en büyük yelken festivali "American Hospital The Bodrum Cup" için geri sayım başladı. Bu yıl “Maviye Güç Katıyoruz” mottosuyla mavi ekonomiyi ve sürdürülebilirliği odağına alan festival, 15 Ekim'de başlayacak. Yarış ve özel etkinliklerle sürecek olan festival, 22 Ekim akşamı Athena konseriyle sonlanacak.

Akdeniz'in en büyük yelken festivali The Bodrum Cup, American Hospital isim sponsorluğu, Çağdaş Holding ana sponsorluğuyla bu yıl 34'üncü kez Bodrum'da denizcilik ve yelken tutkunlarını birleştirecek. Festivalin Platinum sponsoru Anadolu Sigorta, METRO ve OPET iken; Gold sponsorları da Ağanlar, Allkaria.com, Divan Pub Bodrum ve Hapimag Sea Garden Resort Bodrum oldu. 15-22 Ekim tarihleri arasında, her yıl olduğu gibi büyük bir coşku ile yarışlar, etkinlikler ve konserlerle geçecek olan festivalde bu yılın mottosu Bodrum ve kıyısına kucak açan, daha nice yerleşim yerine can veren Akdeniz'in mavisine olan minnet ve sevgiyle “Maviye Güç Katıyoruz” olarak belirlendi. Su sporlarından turizme, deniz ticaretinden balıkçılığa her yönüyle mavi ekonominin önemine işaret edilecek olan etkinliklerle sürdürülebilirlik odağa alınacak ve gelecek nesilleri içerisine alan değerli paylaşımlarda bulunulacak.

Festivalin kapanışında Athena sahne alacak

15 Ekim'de meydanda kurulacak olan The Bodrum Cup Yarış Merkezi ve Sanat Alanı, etkinlik çerçevesinde şampiyonayı ve Bodrum'u keşfetmek isteyen binlerce ziyaretçiyi 22 Ekim'e kadar ağırlamaya devam edecek. Festival çerçevesinde çeşitli sanat etkinliklerinin yanı sıra yelken duayeni Yücel Köyağasıoğlu'nun hayatını gözler önüne seren “Deli Deryalı Bir Dahi” sergi ve belgeseli de ziyaretçilerle buluşacak. Festivalin kapanışında ise Athena konseri ile 22 Ekim 22.00'de Ağanlar Tersanesi'nde ziyaretçilere coşkulu anlar yaşatılacak. American Hospital The Bodrum Cup'a 150'den fazla tekne, 1500'den fazla denizci ve 10 binin üzerinde kişinin katılması bekleniyor.

Sosyal sorumluluk çalışmaları ile de Türkiye'de ilham verici projelere imza atan American Hospital The Bodrum Cup, 2016'dan beri olduğu gibi bu sene de Bodrum Engelliler Sağlık Vakfının katılımıyla bayrak boyama etkinliği gerçekleştirdi. Boyama etkinliği çerçevesinde boyanan bayraklar, festival boyunca yarışan teknelerde dalgalanıyor. Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı, yarışlara ve etkinliklere de katılarak festivale renk katıyor. Aynı zamanda festivalin son gününde gerçekleştirilecek olan Athena konserinin tüm geliri de Bodrum Engelliler Sağlık Vakfına bağışlanacak.

"Bize emanet olan denizleri ve doğayı korumalı, değerini çocuklarımıza anlatmalıyız"

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, “American Hospital The Bodrum Cup, esasen bir yarışın üstünde, Bodrum'un en büyük simgelerinden ve hiçbir zaman hedefimiz olmadı, her zaman güzelliklere ulaşmak için bir araç oldu. Her yıl yapılanlar hakkında bir kitabı yazılacak kadar büyük bir organizasyon. Hatta 34 yıl boyunca yapılanlar bir arşiv olmalı ve kütüphanelerimize bu tarihin ayak izlerini koymalıyız. Bu yıl denizi güçlendirme mottosuyla yola çıktık ve bunu da öncelikle çocuklarımıza denizi sevdirerek yapacağız. Kullanmadığınız bir şeyi koruyamazsınız. Bize emanet olan denizleri ve doğayı korumalı, değerini çocuklarımıza anlatmalıyız. Hayatın en büyük kaynağının denizler ve okyanuslar olduğunu unutmamalıyız. The Bodrum Cup, denizleri temiz tuttuğumuz sürece görevini yerine getiriyor. Konuşmanın başında da söylediğim gibi bu organizasyon bazı değerlere odaklanmak için muhteşem bir araç. Geçtiğimiz yıllarda Akdeniz ve Ege kıyılarını korumak için çıktığımız yolda bu yıl denizlerimizi koruyacağız. The Bodrum Cup'un bu yıl da güzelliklere ve iyiliklere vesile olmasını temenni ediyor, bu organizasyona katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke de, “Bodrum'un ve bölgenin önemli değerlerinden biri haline gelen American Hospital The Bodrum Cup'ta yer almak bizim için büyük mutluluk ve keyif. Milas'ın tamamlayıcı bir ortak olarak görüldüğü, adeta bir yol arkadaşı olduğu bu organizasyonda Çökertme etabının yer alması bizi ayrıca mutlu ediyor. Tüm gücümüz ve enerjimizle The Bodrum Cup'un yanındayız” diye konuştu.

"The Bodrum Cup, yıllardır bizlere dostluğu, sevgiyi, barışı pekiştirmede yardımcı oldu"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Hepimizin aynı fikirde olduğunu düşündüğüm maviye olan tutkumuz, bağlılığımız; 1989 yılından beri her yıl ekim ayında gerçekleştirdiğimiz yarışlarımızla daha da anlam kazanıyor. The Bodrum Cup, yıllardır bizlere dostluğu, sevgiyi, barışı pekiştirmede yardımcı oldu ve olmaya devam ediyor. Bizler de böyle büyük organizasyonlarımızla iyi yönetim anlayışının olumlu sonuçlarını gün geçtikçe daha da iyi gözlemliyoruz. Her yıl ekim ayında The Bodrum Cup'la birlikte denizlere, denizciliğe, kültürel tarihimize ve Bodrum'umuza hak ettiği değeri göstererek, Bodrum'a olan tutkumuzu aidiyetle birleştirerek, koruyup kollayıp gelecek nesillere aktararak yolumuza devam ediyoruz. Bu sene 'Maviye Güç Katıyoruz' mottosuyla, Ege ve Akdeniz'in birleştiği bu muhteşem coğrafyamızda tırhandillerimiz, guletlerimiz yarışacaklar. Bu mottoyla yola çıktık, çünkü deniz yoluyla geçimini sağlayanların geçim kaynaklarının gelişmesi ve korunmasını desteklerken, aynı zamanda kıyı alanlarının çevresel sürdürülebilirliğini de sağlamamız önem arz ediyor. Son dönemde en önem verdiğimiz konuların başında 'İklim, Nötr Bir Bodrum ve Gelecek' oluşturmak geliyor. Çevreyle barışık bir etkinlik olan ve doğanın korunmasının kentimiz için hayati önemini bir farkındalık olarak sunan The Bodrum Cup aracılığı ile iklim krizini en aza indirmek için izlediğimiz politikaları daha yüksek sesle ifade edebiliriz. Aynı zamanda The Bodrum Cup'la birleştirdiğimiz Bodrum Turizm Forum'u ile çok daha anlamlı bir işe imza attığımız bu süreçte; balıkçılıktan deniz ticaretine, kıyı gelişiminden turizme, gemi yapımından yenilenebilir kaynakların üretilmesine kadar her şeyi içinde barındıran bir yarış ve bir forum gerçekleştireceğiz. 34. American Hospital The Bodrum Cup'un değerli organizasyon komitesine, denizcilerimize, yarışçılarımıza, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” diyerek, ülkedeki herkesi festivale davet etti.

"Bu eşsiz maviye güç katmak üzere mavi ekonomiyi odağımıza alıyoruz"

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal ise, “Tarihi, kültürü, iklimi ve bugün dünya çapında turistik açıdan sahip olduğu imajıyla Bodrum, keşfedilmeyi bekleyen daha nice zenginliklere ev sahipliği yapıyor. American Hospital The Bodrum Cup da 34 yıldır bu zenginliklerin ve daha fazlasının keşfi için binleri Bodrum'da bir araya getiriyor. Tüm bu değerlerin keşfedildiği festival süresinde yeni değerler de organizasyon komitemiz, Bodrum'un resmi kurumları, sponsorlarımız, denizcilik ve yelkenseverlerin tutkusuyla oluşturuluyor. American Hospital The Bodrum Cup'ın 34'üncü yılını gerçekleştirmemizi mümkün kılan ve katkılarını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. The Bodrum Cup, başladığı günden bu yana bir bütün olarak yalnızca yarış ve aktivite odağında kalmayıp bu heyecan verici süreci aynı zamanda toplumsal faydaya dönüştürmek üzere devam etti.

Sosyal sorumluluk bilinciyle güçlenen etkinliğimizin 33'üncü yılında Bodrum bölgesinde meydana gelen ve hepimizi derinden üzen yangınlara işaret ederek, yangınlarla mücadeleye ortak olan kahramanlarımız için saygı duruşunda bulunmuştuk. Bu sene ise Bodrum'un kalbinin bir yarısı olan Akdeniz'e, bu eşsiz maviye güç katmak üzere mavi ekonomiyi odağımıza alıyoruz. Bu doğrultuda, 'Maviye Güç Katıyoruz' sloganımız ile Akdeniz'in bize bahşettiği zenginliklerin önemine, sürdürülebilirliğine ve geleceğine dair paylaşımlarda bulunacağız. İlk defa bu sene 15-22 Ekim tarihleri arasında Bodrum Belediye Meydanı'nda kurulacak olan The Bodrum Cup Yarış Merkezi ve Sanat Alanı ile de festivalimizi zenginleştirerek, misafirlerimizin ve katılımcılarımızın şampiyonanın tarihine ve Bodrum'a daha yakından temas edebilmesini sağlayacağız.

Festivalimize renk katan bir diğer önemli unsur ise Bodrum'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan 'Deli Deryalı Bir Dahi' sergisi olacak. Küratörlüğünü Zerrin Ulusman'ın, görsel yönetmenliğini Mehmet Uyargil'in üstlendiği Yücel Köyağasıoğlu'nun hayatını odağına alan bütünsel sergi, 6 farklı lokasyonda ve bir belgesel gösterimiyle ziyaretçilerle buluşacak. Festival etkinliklerimizde bu değerli belgeselin farklı alanlarda gösterimiyle katılımcılarımızı ve ziyaretçilerimizi ülkemizin denizcilik tarihindeki en önemli isimlerinden birisi olan Yücel Köyağasıoğlu ile tanıştırmanın gururunu yaşayacağız. Bu kıymetli bir haftalık süreçte daha nice özel etkinlikle misafirlerimizi ağırlayacağız ve son olarak 22 Ekim'de Ağanlar Tersanesi'nde gerçekleştirilecek Athena konseriyle kapanış yapacağız. Konserden elde edilecek olan tüm gelirler ise Bodrum Engelliler Sağlık Vakfına bağışlanacak. Tüm bunlar American Hospital The Bodrum Cup deneyiminin sadece dile dökülebilecek detayları. Herkesi bu özel etkinlikte Bodrum'u ve yelken dünyasını yakından tanımaya davet ediyoruz” dedi.

"The Bodrum Cup, 34'üncü yılında da binlerce deniz tutkununu Bodrum'da bir araya getirecek"

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, mavi ekonomi odağı ve The Bodrum Cup'un Akdeniz'e verdiği öneme işaret ederek, “American Hospital The Bodrum Cup, 34'üncü yılında da binlerce deniz tutkununu burada, Bodrum'da bir araya getirecek. Her defasında bize büyük bir gurur yaşatan bu sürece ortak olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu sene bizi birleştiren; hayatımıza, turizmimize, ekonomimize nice katkılarıyla Akdeniz'e bir saygı duruşu niteliğinde 'Maviye Güç Katıyoruz' mottosunu parlatıyoruz. Başta Bodrum olmak üzere nice yerleşim bölgesinin yaşam kaynağı olan festivalimizin varoluş nedeni, Akdeniz'in sunduğu kıymetlerin detaylıca ve daha geniş kitlelerce fark edilmesini arzuluyoruz. Bugün ülke ekonomimizde ticaretten balıkçılığa, su sporlarından taşımacılığa birçok yönden katkıları olan Akdeniz'i güçlendirmemiz gerektiğine inanıyor; sürdürülebilirlik ilkelerini her alanda aktif hale getirmediğimiz takdirde bu gücü ona sunamayacağımızı düşünüyoruz. İşte bu nedenle American Hospital The Bodrum Cup ile başta bizimle beraber yürüyen tüm paydaşlarımız ve katılımcılarımızı maviye güç katmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

2018 yılından bu yana The Bodrum Cup'un isim sponsorluğunu üstlendiklerini belirten Bodrum Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. Yusuf Babayiğit, “Sporun birleştirici, denizlerin sağaltıcı gücüne inanan Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları, toplumsal gelişmeyle spor arasındaki bağın önemine daima dikkat çekiyor. Bodrum'a VKV Sağlık Kuruluşlarının kalitesi ve deneyimini taşıyan bir hastane olarak, yelken sporuna tutkusu olan kişileri destekleyen ve ülkemizin uluslararası alanda sportif başarı potansiyelini ortaya koyan The Bodrum Cup'u, yıllardır isim sponsorluğunu üstlenerek sahiplenmiş olmaktan daima büyük mutluluk duyuyoruz. Her yıl farklı bir ana temayla gerçekleştirilen The Bodrum Cup, 34'üncü yılında yelken sporunun yanı sıra sürdürülebilir bir yaşam için doğanın ve denizlerin önemine de dikkat çekecek. Yerli ve yabancı yüzlerce katılımcı ve binlerce ziyaretçinin artan bir ilgiyle takip ettiği American Hospital The Bodrum Cup, bu özelliğiyle de Bodrum'un marka değerine, uluslararası bilinirliğine, bölge ekonomisine ve daha da önemlisi ülkemiz turizmine katkıda bulunmaya devam edecek. American Hospital The Bodrum Cup'ta yer alan tüm katılımcılara başarılar diliyorum” dedi.