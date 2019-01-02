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Amerikalı askeri heyet Marmaris Belediyesi'ni ziyaret etti

Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait USS Porter adlı savaş gemisi liman ziyareti için Aksaz’a geldi.

Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait USS Porter adlı savaş gemisi liman ziyareti için Aksaz'a geldi. Gemi Komutanı Yarbay Craig Trent beraberindeki ABD Deniz Ateşesi Yarbay Brett Meskimen ile birlikte Marmaris Belediyesi'ni ziyaret etti.


Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait USS Porter adlı savaş gemisi liman ziyareti için Aksaz'a geldi. Gemi Komutanı Yarbay Craig Trent beraberindeki ABD Deniz Ateşesi Yarbay Brett Meskimen ile birlikte Marmaris Belediyesi'ne nezaket ziyaretinde bulundu. 2019'un ilk iş günü gerçekleşen ziyaretin sonunda ev sahibi Belediye Başkanı Ali Acar ve Yarbay Trent günün anısına birbirlerine karşılıklı hediyeler sundu.

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