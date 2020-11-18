İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amfi tiyatro bu defa spor için kapılarını açtı

Sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Amfi tiyatro, bu kez Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen spor aktiviteleri için kapılarını açtı.

İlçede yaşayan vatandaşlar, emekli beden eğitimi öğretmeni Şennur Ünlü eğitmenliğinde spor yaptı. Girişte ateş ölçümünün yapıldığı sosyal mesafeli spor dersinin oldukça verimli geçtiği belirtildi.


Etkinlik hakkında bilgi veren beden eğitimi öğretmeni Şennur Ünlü “Amfi tiyatroda neden spor yapmayalım diye düşündük ve Marmaris Belediyesi'nin de desteğiyle spor etkinliklerimizi başlattık. Ücretsiz derslerimize her Çarşamba günü, 11.00 - 12.00 saatleri arasında sağlıklı yaşama önem veren herkesi bekliyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.