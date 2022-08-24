Amos Antik Kenti'nde tiyatro gün yüzüne çıkarılıyor

3 bin yıllık tarihi ile Marmaris'in en güzel manzarasına sahip tepelerine konuşlanmış Amos Antik Kenti'nde başlayan kazı çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. 2019'da yüzey araştırmaları başlanan ve geçtiğimiz ay, Cumhurbaşkanlığı kararnameli kazı statüsüne kavuşan antik kentte çalışmalar tiyatro alanında devam ediyor.

Binlerce yıllık tarihiyle Marmaris'in en önemli değerlerinden biri olan Amos Antik Kenti'nde heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığı kararnameli kazı statüsüne alınan, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın (YİKOB) desteği ve Marmaris Belediyesi ile Marmaris Ticaret Odası'nın (MTO) ana sponsorluğunda yürütülen kazı çalışmaları hızla devam ediyor. Bir yandan yüzey araştırmalarının devam ettiği antik kentte nekropol alanı, Athena Tapınağı gün yüzüne çıkarılmıştı. Şimdi ise amfi tiyatroda kazı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Marmaris Ticaret Odası Başkanı S. Mutlu Ayhan da alanda incelemelerde bulunarak kazı başkanı MSKÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gürbüzer ve arkeoloji ekibinden bilgi aldı. İnceleme gezisine Belediye Meclis üyeleri, Ticaret Odası Meclis Başkanı Nurgül Candan ve Meclis üyeleri de katıldı.

Burada yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Dr. Gürbüzer, tiyatro alanının Bozburun yarımadası için çok özel bir önemi olduğunu vurgulayarak, “Amos Kazısı 2022 yılı çalışmaları kentin sembol yapılardan biri olan tiyatroda sürdürülmektedir. Bozburun Yarımadası'nda sayısı 10'u geçen antik kentler içerisinde bir tiyatrosu olan tek kent olma özelliğine sahip Amos yaklaşık 1000 kişilik tiyatrosu ile tarih boyunca sanata verdiği önemi gözler önüne sermektedir. M.Ö. 2. yüzyılda inşa edilmiş olan tiyatronun, yapılan son araştırmalar neticesinde iki evreli olduğu anlaşılmaktadır. İlk evresinde tek katlı bir sahne binasına sahipken, ikinci evrede sahne binası iki katlı yapılarak orkestra ikinci kata taşınmıştır. Amos tiyatrosu, kendine özgü inşa tekniği ve konumu ile diğer birçok benzerinden ayrılmaktadır. Tiyatrodaki çalışmalar yıl boyunca kesintisiz olarak devam edecektir” bilgisini verdi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise Amos'un Marmaris için çok önemli olduğunu belirtti. Oktay, “İnşallah 1-2 yıl içerisinde bu alan tamamen net bir şekilde ortaya çıktıktan sonra çok güzel bir etkinliği burada hep birlikte yapacağız. Burada yapılan çalışmalar Marmaris'imiz için oldukça önemli ve bizim çok değer verdiğimiz bir nokta. Bölgemizin katma değerini daha da fazla yukarı çekecek bir potansiyele sahip. Bu yolda emin adımlarla, hep birlikte ilerliyoruz. Sadece deniz kum güneş üçgeninde değil geride bıraktığımız aylarda yaptığımız organizasyonlarda olduğu gibi sanatsal anlamda da kentimizi yukarı çekmek için mücadele gösteriyoruz. Şunu net olarak ifade etmek istiyorum ki bu kentin önü oldukça açık, daha da ileri götüreceğiz” dedi. Kazı ekibine de teşekkür eden Oktay, “Bu sıcakta özveriyle burada çalışan tüm ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Çok önemli, çok değerli, çok kıymetli bir çalışmayı gerçekleştiriyorlar” diyerek sözlerini bitirdi.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı S. Mutlu Ayhan ise çalışmaların planlanandan daha hızlı yapıldığına dikkat çekerek, “Dördüncü senesine giren projemizde önemli yol kat ettik. 2019'da yüzey araştırması başladığında 5 yıl bu sürer, 6'ıncı sene de kazı olur derken ikinci sene nekropol alanı, geçen yıl Athena tapınağı ortaya çıkarıldı. Bu yıl da antik tiyatroda kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor. Normalde bizim 7 veya 8'nci yılda yapacağımız çalışmaları dördüncü yılımızda yaptık. Üstelik geçen yıl yaşadığımız yangına rağmen çok hızlı ilerliyoruz. Bu da mutluluk verici. Çünkü kültür turizmi için Amos'un önemi çok büyük. İlçemiz için çok büyük bir değeri ortaya çıkarmak heyecanımızı artırıyor” ifadesini kullandı.