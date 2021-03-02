'Anadolu Gönül Yolu' projesinin Ay-Yıldızlı Türk Bayrağı Muğla'da

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirilen 'Anadolu Gönül Yolu' etkinliği kapsamında tüm ülkeyi dolaşacak Ay-Yıldızlı şanlı Türk Bayrağı Denizli'den Muğla'ya geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirilen 'Anadolu Gönül Yolu' etkinliği kapsamında 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü ve Şehitler Günü dolayısıyla 81 ili dolaşacak Türk Bayrağı için devir teslim töreni Muğla Valiliği'nde gerçekleştirildi. Denizli'de korunma altında bulunan Zübeyde Taşçı refakatinde Muğla'ya getirilen Türk Bayrağı, Muğla Valilik binası önünde, Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik'in katılımlarıyla, Muğla'yı temsil eden ve Muğla'da koruma altında olan Elif Işıkelekoğlu'na teslim edildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda kalan gençlerin ilden ile taşıdığı ay-yıldızlı bayrak, diğer bölgelerdeki bayraklarla beraber 18 Mart günü Çanakkale Şehitler Abidesi'nde göndere dikilecek.