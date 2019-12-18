Anadolu'nun Yıldızları lider döndü

-Gençlik ve Spor Bakanlığının organizasyonunda gerçekleşen Anadolu'nun Yıldızları Voleybol Müsabakaları ilk etabı tamamlandı. Muğla kızlarda Manisa ve Eskişehir illerini 3-0 gibi net skorlarla yenerken, erkeklerde Afyonkarahisar, İzmir ve Aydın illeri yıldız takımlarını 3-0'lık skorlarla geçerek gruplarından lider döndü.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Anadolu'nun Yıldızları programı kapsamında Voleybol Branşı bölge müsabakaları Bilecik'te gerçekleşti. Milas'ta 2 kız 5 erkek öğrenci ile katıldığı Muğla'nın Yıldızları takımı ile gittiği Bilecik'ten başarılı bir sonuçla dönerek adını bir üst tura yazdırdı. Muğla Anadolu Yıldızı Kızlar takımı turnuvanın ilk maçında Manisa Anadolu Yıldızları ile karşılaştı. Maçı 3-0 Muğlalı kızlarımız kazanırken, 2. Müsabakada grubun güçlü temsilcisi Eskişehir Anadolu Yıldız takımını da 3-0 yenerek lider ayrıldığı gruptan adını Kütahya'da yapılacak bir üst tura yazdırdı.

Muğla Anadolu Yıldızlar takımı 3 takımla eşleştiği bölge müsabakalarında ilk olarak Afyon Anadolu Yıldızı Takımını, İzmir Anadolu Yıldızlarını ve son olarak ise Aydın Anadolu Yıldızları takımını 3-0 yenerek grubundan lider ayrılıp bir üst tura adını başarıyla yazdırdı. Muğla Kız ve Erkek Anadolu Yıldızları takımı yapacağı müsabakalar sonrası aldığı başarılı sonuçlar ile 10 - 12 Ocak 2020 tarihinde Kütahya, Niğde, Erzincan, Van illerinde gerçekleşecek olan Çeyrek Final Müsabakaları için bölgesinde yer aldığı Kütahya iline gidecek.

Yarı Final Müsabakaları 14 - 16 Şubat 2020 Kırşehir ve Gümüşhane de gerçekleşecek olan müsabakaları 13 - 17 Mart 2020 tarihinde Gaziantep ilinde Türkiye Birinciliği ile son bulacak.