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Aniden bastıran sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi

Muğla’nın Menteşe İlçesinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Muğla'nın Menteşe İlçesinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.


Göle dönen Menteşe sokaklarında vatandaşlar uzun süre kapalı alanlarda beklemek zorunda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı.


Meteorolojinin Muğla'ya yönelik uyarılarının ardından şiddetli yağış etkisini gösterdi. Öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu yağışı Menteşe'de hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sırasında sokaklar göle döndü, tarım arazileri ise sular altında kaldı. Yağış sırasında sürücüler zor anlar yaşarken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar uzun süre kapalı alanlarda yağışın dinmesini bekledi.

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