Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan anız yangınında 9 koyun ve 10 tavuk telef oldu.

Yangın, Hacıosmanlar Mahallesi Gölcük Mevkii'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasadın tamamlandığı tarladaki anız henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Tarladan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ve Muğla Orman Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında 100 dönüm ekin anızı, 400 adet saman balyası, 5 siter civarında odun yanarken, çevredeki zeytin ve meyve ağaçları da zarar gördü. Yangında ayrıca 9 koyun ve 10 tavuk da yanarak telef oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.