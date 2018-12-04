Anket çalışmalarının sonucu Kocadon'u sevindirdi

Yerel seçimlere 4 aydan az bir süre kala Muğla'da aday adaylarının hareketliliği de arttı. 2 yıl önce Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu belirtip çalışmalara başlayan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, özel bir araştırma şirketi tarafından yayınlanan anket çalışmasını değerlendirerek Muğla genelinde yaptığımız ziyaretlerde halkımızın taleplerini dinledik. Anket sonuçları da bu talebi karşıladığımız gösteriyor” dedi.

Çeşitli ulusal ve yerel yayın kuruluşunda yer alan Muğla ile ilgili anketin Muğla ili genelinde; sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin tercihini belirlemek üzere 17 -18 Kasım 2018 tarihlerinde yapıldığı belirtildi. TÜİK 2014 Yerel Seçim Sonuçları ve 24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçları dikkate alınarak düzenlendiği belirtilen anketin 5 bin 964 katılımcı üzerinde yapıldığı belirtildi.

Çalışmada tüm verilerin 18 yaş üzerindeki kişilerle hanelere gidilip yüz yüze görüşme metodu ile toplandığı ve önümüzdeki yerel seçimlerde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vereceğine ilişkin dağılım incelendi.

Kamuoyu araştırmasına katılanlara sorulan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kimin aday olmasını istediğine ilişkin soruyu katılımcıların yüzde 47,1'inin Mehmet Kocadon, %yüzde 25,3'nün Osman Gürün, yüzde 5,3'ünün Oral Karakaya ve yüzde 2,3'ü Nurettin Demir olarak cevap verdiği ileri sürüldü.

Araştırmada ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday adaylarının isimleri, diğer partiler ve adaylar ile birlikte tek tek katılımcılara sorulduğu ve diğer partilerin adayları ile birlikte yapılan değerlendirmede de Mehmet Kocadon'u isteyenlerin en fazla olduğu belirtildi.

Çalışmayı ve sonuçlarını değerlendiren Başkan Kocadon, "Muğlalıların bir değişim talebi olduğunu uzun süredir ifade ediyorduk. Tüm Muğla'da yaptığımız ziyaretlerde özellikle sivil toplum kuruluşlarının ve halkımızın beklentilerini ve taleplerini dinledik. Haberlerde yayınlanan anket sonuçlarına baktığınızda bu talebin karşılığını da görmüş oluyoruz" dedi.

Ziyaretlerinde seçilmişlerin taleplerini dikkatle dinlediğini belirten Mehmet Kocadon, "Ben basamakları tek tek çıkarak geldim. Belde belediye başkanlığından ilçe belediye başkanlığına. İlçe belediye başkanlığından yarımada belediye başkanlığına. Şimdi de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldum. Muğla'yı seçilmişlerle yönetmek için aday oldum" ifadelerini kullandı.