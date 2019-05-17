Anne adayları gebe okulundan mezun oldu

Menteşe Belediyesi'nin “Bilinçli Gebelik, Güvenli Annelik” sloganıyla hayata geçirdiği Gebe Okulunda derslere katılan ve bebek bakımı konusunda uygulamalı 12 haftalık eğitimlerini tamamlayan anne adaylarına katılım belgeleri Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz tarafından verildi.

Menteşe Belediyesi bünyesindeki bir doktor, bir doğum koçu hemşire, bir bebek hemşiresi ve bir uzman psikolog tarafından verilen; beslenme, egzersiz, bebeğin gelişim süreçleri, doğru emzirme, anne sütü ve yeni doğan bebek bakımı konularında eğitim alan, ayrıca gebe yogası ve pilatesi yaparak eğitimlerini tamamlayan gebelere katılım belgeleri ve hediyeleri Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz tarafından takdim edildi.

Proje ile gebelik süresince anne-baba adaylarının mutluluğunu paylaşan, konuyla ilgili endişelerini azaltan ve sorularına yanıt veren bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Ersöz, “Anne adaylarımız bu eğitim süreciyle daha rahat, sağlıklı ve bilinçli birer hamilelik süreci yaşadılar. Bebek bakımı sadece annenin değil babanın da sorumluluğundadır. Bu yüzden baba adaylarına da yeni doğan bakımı eğitimleri verildi” dedi.

Gebe Okulu eğitimlerine egzersiz yapmaya engeli bulunmayan, riskli bir gebelik yaşamayan, ağır psikiyatrik bir hastalığı olmayan ve eğitime katılımda sürekliliği sağlayabilecek tüm anneler katılabiliyor. Gebe Okuluyla ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt olmak isteyenler Menteşe Belediyesi'nin 214 48 80 - (Dahili) 6610 numaralı telefonundan iletişime geçebilecek.