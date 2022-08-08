Anne bebek çemberi annelerin can simidi

Sosyal medyada ‘Ebeannem' adıyla tanınan Ebe, doğuma hazırlık eğitmeni ve emzirme danışmanı Fatma Adaş, “anne bebek çemberi” uygulamalarını anlattı.

Ebe, doğuma hazırlık eğitmeni ve emzirme danışmanı Fatma Adaş, bir çocuğu büyütmek, onu hayata hazırlamanın kolay bir yolculuk olmadığını ifade ederek, bu zorlu görevin kimi zaman annelerin yalnız, çaresiz, hatta yetersiz hissetmelerine yol açtığını ifade etti. Ebe Adaş, annelere yardımcı olmak için “anne bebek çemberi” uygulamalarını ve uygulamanın faydalarını sosyal medyada ‘Ebeannem' adıyla anlatıyor.

Sosyal medyada ‘Ebeannem' kullanıcı adıyla tanınan ebe, doğuma hazırlık eğitmeni ve emzirme danışmanı Fatma Adaş, Anne bebek çemberi uygulamalarını Türkiye'de düzenleyen ilk devlet kurumu olan Seydikemer İlçe Sağlık Müdürlüğü çatısı altında düzenlediği uygulamalarla annelerle online olarak bir araya geliyor. Bazı kadınların çocuğunu büyütmeye çalışırken yalnız, çaresiz ve yetersiz hissedebildiğini dile getiren Adaş, anne bebek çemberi ile onlara kendilerini ifade etme fırsatı sunduklarını belirtiyor.

“Aslında hepimiz kendi yolumuzda ilerliyoruz”

Adaş, günümüz annelerinin en çok yetersizlik duygusundan ve konuşacak kimseyi bulamamaktan yakındıklarını söyleyerek, “Bazılarımız anneliği yarış haline getirirken, bazılarımız için annelik en eğlenceli rol oluveriyor. Kimimiz çocuklara rağmen her işi kolaylıkla ve mükemmel bir başarıyla yaparken, kimimiz çocuklardan dolayı hiçbir işi yoluna koyamıyor. Kimilerimiz de çocuklarla beraber büyümeyi ve öğrenmeyi seçiyor. Ayrıca çocuğun başarı ve başarısızlığını kendine mâl edenler olabildiği gibi sadece gözlemlemeyi seçenlerimiz de olabiliyor. Neticede aslında hepimiz kendi yolumuzda ilerleyip bize emanet edilen çocukların yolculuklarında onlara eşlik ediyor, onları hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Yanlış ya da doğru olan hangisi aslında bilmiyorum; altından kalkamayıp söylenmek mi yoksa saçını süpürge etmek mi? Ya da ortada yanlış bir şey var mı? Şöyle durup kendi çocukluğumu ve annemi düşünüyorum; ‘Annemin zamanında annelik ne kadar da kolaydı' diyorum. Bazen de ‘Annem o şartlarda nasıl annelik yapmış, ev işlerini kolaylaştıracak hiçbir şeye sahip değildi' diyorum. Yetersizlik nedir bilmezdi sanki ya da bize hissettirmezdi. Günümüze baktığımızda en çok duyduğum şey; ‘Yetemiyorum, durumumu paylaşacak kimseyi bulamıyorum, kimse beni anlamıyor' ve bunlar böyle devam ediyor” dedi.

“Yaşadığımız sıkıntılar bize özgü değil”

Hemen her kadının annelik yaparken benzer sıkıntılar yaşadığını belirten Fatma Adaş, “Anne bebek çemberlerinde yaptığımız şey, annelerin içlerini açmalarına izin vermek. Güçlü yanlarımız, kusurlarımız, bilgeliğimiz, eksiğimiz ya da fazlamız, yetersiz hissettiklerimiz, ‘Amma da abartmışız' dediklerimiz. Amacımız, yaşadığımız tüm duyguların sadece bize özgü olmadığını görmek, her kadının benzer duygular içinde olmasına şahitlik etmek ve birbirimizin yaralarına merhem olabileceğimiz gerçeğinin farkına varmak” şeklinde konuştu.

“Dünyanın diğer ucunda ama yan yanaymış gibi”

Adaş, uygulamayı “Annelere can simidi” olarak nitelendirerek, “Çembere katılan katılımcılar, özellikle uygulama online olduğunda, Türkiye'nin hatta dünyanın diğer ucunda da olsa sanki yan yanaymış gibi birbirlerini kucaklayabiliyorlar. Anneliğin gölgede kalmış taraflarını konuşmak, yaralarını açtıklarında diğer annenin yarayı sarmak için el uzatması, benzer durumlarda olan kadınları görerek yalnız olmadığını bilmenin getirdiği rahatlama ve kız kardeş olma hali çemberin en güzel taraflarından. Bazen bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar, bazen de onlarca kadın bir araya gelerek samimi ve içten birbirlerine kocaman gülümsüyorlar. Çok eski zamanlara dayanan bu uygulama günümüzde birçok anneye can simidi oluyor diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Panik yapmayın çabucak büyüyorlar”

Anne bebek çemberi uygulamalarının kendisi için de önemli bir deneyim olduğunu söyleyen Fatma Adaş, kadınlara ‘panik yapmayın' mesajını vererek, “Seydikemer İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde düzenli olarak online anne bebek çemberi yaparak ülkenin dört bir yanından birçok kadınla buluşmak benim için de harika bir deneyim. Bazen onları dinlerken, hatta çoğu zaman kendi çocuklarımın bebeklikleri ve kendi yaşadıklarım aklıma geldiğinde ‘Vay canına! Ne günlerdi' diyorum. Annelere mesajım; panik yapmayın, günler geçiyor ve sağ olan çabucak büyüyor” diye konuştu.