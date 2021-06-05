Muğla'nın Kavaklıdere İlçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında 50 annenin katıldığı seminer düzenlendi. Proje kapsamında valilik, emniyet, jandarma, milli eğitim ve anneler ortak hareket edecek, Muğlalı anneler, narkotik şubenin evlerdeki gözü kulağı olacak.

İçişleri Bakanlığı'nın çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirdiği 'En iyi Narkotik Polisi Anne' konulu projesi kapsamında Kavaklıdereli anneler bilgilendirildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kavaklıdere İlçe Emniyet Amirliği koordinesinde pandemi kuralları kapsamında gerçekleştirilen seminere 50 anne katıldı.

Toplantıda uyuşturucu kullananların yüzde 50'den fazlasının ailesiyle yaşadığı, yüzde 59.5 oranıyla da çocuğun uyuşturucuya başladığını evde ilk önce annelerin fark ettiğine dikkat çekildi. Ailelerin, çocuğunun uyuşturucu kullandığını fark etme süresinin ise ortalama 15.6 ay olduğu kaydedilerek seminere katılan annelere broşürler dağıtıldı.