Anneleri ölen kirpiler için seferber oldular

Bodrum'da anneleri ölen yavru kirpiler için vatandaşlar seferber oldu. Yavruları yaşatmak için veterinere götürülen 4 yavru kirpiden 2'si öldü.

Bodrum'da anneleri ölen 4 yavru kirpiye vatandaşlar sahip çıktı. Biberon ile emzirilen veterinerde bakımı yapılan yavru kirpilerden 2'si öldü. Kalan 2 yavru kirpiyi yaşatmak için ellerinden geleni yapan vatandaşlar gece gündüz başlarında nöbet tutuyor. Anne sütü haricinde aldıkları ek gıda ile yaşamalarının zor olduğu öğrenilen kirpilere çok hassas bir şekilde bakan Tamer Yaman yetkililerin yavru kirpilere sahip çıkılmasını istedi. İş yerinin deposunda kirpileri bulduğunu ve annelerini bir arabanın ezdiğini, yavru kirpilerden ise 2'sinin öldüğünü söyleyen Yaman ölen kirpilere üzüldüğünü açıkladı.