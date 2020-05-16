İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'dan Datça'ya eroin getiren genç satamadan yakalandı

MUĞLA (İHA) – Antalya’dan Muğla’nın Datça ilçesinde eroin ve esrar getiren genç, polisin sıkı takibi sayesinde yakalandı.

MUĞLA (İHA) – Antalya'dan Muğla'nın Datça ilçesinde eroin ve esrar getiren genç, polisin sıkı takibi sayesinde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Datça genelinde sivil narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımının önüne geçilebilmesi, sağlıklı nesillerin yetişmesi amacıyla yapılan çalışmalarda M.T.O (28) isimli şüphelinin Antalya'dan ilçeye eroin maddesi ile geleceği tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma, şüpheli Kazım Yılmaz Bulvarında yakalandı.


M.T.O'nun yapılan üst aramasında şırınga içerisinde eroin ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Sorgusunun ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.