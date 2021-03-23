Antik Kentler için destek protokolü imzalandı

Türkiye'de ilk defa Muğla'da başlatılan projenin kültür varlıklarının ortaya çıkarılması ve tanıtılması çalışmalarına büyük bir ivme kazandıracağı öngörülüyor.

Protokolün ardından valilik tarafından yapılan açıklamada, "TÜRSAB, ören yerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması ve daha fazla ziyaretçi çekmesi amacıyla geziler düzenleyecek, ören yeriyle ilgili farklı dillerde tanıtıcı metinler oluşturacak. Ayrıca, üyelerinin bilgilenmesi ve eğitimi için Kazı Başkanlığı ile işbirliği içerisinde eğitim seminerleri düzenleyecek. Muğla Rehberler Odası; üyeleri ve Kazı Başkanlığı ile birlikte ortak faaliyetler yürütecek. Çalışanlarına, Kazı Alanının tarihi, kazılarda çıkarılan eserler hakkında bilgi edinmesini ve tarihi ve kültürel bilincinin oluşturulması sağlayacak geziler düzenleyecek. Rehberlerin, Kazı Alanı (Antik Kent) konusunda, Kazı Başkanından eğitim semineri almasını sağlayacak. Ören yerlerinde gerek duyulması halinde rehber görevlendirilmesini sağlayacak. Kazı Başkanlığı ve Müze Kurum Yetkilisi ile birlikte ortak faaliyetlerin yürütülmesine, ören yerinin tanıtımına yardımcı olarak, destek sağlayacak. İlgili Vali Yardımcısı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ise Kurum Yetkilisi, TÜRSAB, MUTRO ve Kazı Başkanlığı arasındaki koordinasyonu sağlayarak, uygulamaların takibini yapacak. İşbirliği çerçevesinde yapılacak web sayfası, tanıtıcı yayın, harita, broşür ve benzeri doküman bilgilerinin son kontrolünü de sağlayacaklardır" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'de ilk defa Muğla'da başlatılan projenin kültür varlıklarının ortaya çıkarılması ve tanıtılması çalışmalarına büyük bir ivme kazandıracağı öngörülüyor.